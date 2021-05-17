Один человек погиб при крушении вертолёта в Архангельской области

Вертолёт потерпел крушение в районе острова Мудьюг Архангельской области. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

"17 мая 2021 года в 21:25 поступило сообщение о падении вертолёта "Робинсон" в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы", — уточнили в управлении.