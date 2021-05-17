Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Один человек погиб при крушении вертолёта в Архангельской области

В результате происшествия без вести пропал один человек.

17 мая, 19:31
<p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/G-CIZG_Robinson_R-66_Helicopter_Heli_Air_Ltd_(26076362276).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

Фото © Wikipedia.org

Вертолёт потерпел крушение в районе острова Мудьюг Архангельской области. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

"17 мая 2021 года в 21:25 поступило сообщение о падении вертолёта "Робинсон" в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы", — уточнили в управлении.

Местонахождение ещё одного человека, который был в упавшем вертолёте, устанавливается. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Причины крушения выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека".

В Красноярском крае пропало воздушное судно, на место отправлен спасательный вертолёт

В Красноярском крае пропало воздушное судно, на место отправлен спасательный вертолёт

Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-2, который вылетел из города Елизова и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное. Позднее спасатели обнаружили обгоревшие обломки винтокрылой машины, а также тела двух человек.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1