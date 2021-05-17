Один человек погиб при крушении вертолёта в Архангельской области
В результате происшествия без вести пропал один человек.
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Вертолёт потерпел крушение в районе острова Мудьюг Архангельской области. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
"17 мая 2021 года в 21:25 поступило сообщение о падении вертолёта "Робинсон" в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы", — уточнили в управлении.
Местонахождение ещё одного человека, который был в упавшем вертолёте, устанавливается. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Причины крушения выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека".
Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-2, который вылетел из города Елизова и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное. Позднее спасатели обнаружили обгоревшие обломки винтокрылой машины, а также тела двух человек.
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