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ЕС продлил на год введённые против россиян санкции из-за кибератак

Ограничительные меры также распространяются на граждан и организации из Китая и КНДР.

17 мая, 19:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз продлил на год действие санкций из-за кибератак, введённых в том числе против граждан РФ. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить режим ограничительных мер против угрожающих Евросоюзу и его странам-членам кибератак на один год, до 18 мая 2022 года", — гласит документ.

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг в 2015 году

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг в 2015 году

Напомним, что 17 мая 2019 года ЕС утвердил рамочный механизм по введению санкций за кибератаки, если угрозы направлены в том числе против стран-участниц, третьих стран или международных организаций. Впервые в рамках этого режима штрафные меры были введены 30 июля 2020 года. В список тогда попали граждане и организации из России, Китая и КНДР. 22 октября в перечень включили ещё двух россиян и одну организацию "за кибератаку на бундестаг".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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