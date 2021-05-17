Россия предложила Турции присоединиться к платформе "Путешествую без CoViD-19"

Россия предложила Турции в пилотном режиме присоединиться к цифровой платформе "Путешествую без CoViD-19", которая даёт возможность упростить порядок въезда иностранцев в РФ. Об этом рассказала зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.

"Платформа разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного результата ПЦР-тестирования. Граждане государств, участвующих в данной программе, могут въезжать в Россию в упрощённом порядке с использованием мобильного приложения", — говорится на сайте правительства.