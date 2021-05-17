Россия предложила Турции присоединиться к платформе "Путешествую без CoViD-19"
Граждане государств, участвующих в данной программе, могут въезжать на территорию страны в упрощённом порядке с использованием мобильного приложения.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Россия предложила Турции в пилотном режиме присоединиться к цифровой платформе "Путешествую без CoViD-19", которая даёт возможность упростить порядок въезда иностранцев в РФ. Об этом рассказала зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.
"Платформа разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного результата ПЦР-тестирования. Граждане государств, участвующих в данной программе, могут въезжать в Россию в упрощённом порядке с использованием мобильного приложения", — говорится на сайте правительства.
При этом, как отмечает ведомство, обеспечивается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, кроме того, использование цифрового сервиса позволит обеспечить безопасность передвижения граждан. Предложение принять участие в цифровой платформе было сделано Турции в преддверии поездки в страну российской делегации, которая оценит возможность возобновления туров.
Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Позже президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложным эпидемиологическим положением. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД; кафе и рестораны работают только навынос; действует запрет на передвижение граждан.
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