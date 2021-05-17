Байден пообещал, что США станут "арсеналом вакцин" против ковида для всего мира

Американский лидер Джо Байден пообещал сделать США "арсеналом вакцин" от CoViD-19 для нуждающихся стран и обогнать Россию и Китай в поставке препаратов. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Свои намерения президент Байден сравнил с "арсеналом демократии" во время Второй мировой войны.

"Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира", — заявил американский лидер.