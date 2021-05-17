Байден пообещал, что США станут "арсеналом вакцин" против ковида для всего мира
Американский президент заявил, что к концу июня Штаты поставят больше 80 миллионов доз препаратов от коронавируса в другие страны.
Фото © ТАСС / AP
Американский лидер Джо Байден пообещал сделать США "арсеналом вакцин" от CoViD-19 для нуждающихся стран и обогнать Россию и Китай в поставке препаратов. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.
Свои намерения президент Байден сравнил с "арсеналом демократии" во время Второй мировой войны.
"Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира", — заявил американский лидер.
Он отметил, что сейчас идёт много разговоров о росте влияния России и Китая на рынке вакцин от коронавируса, однако Америка "хочет вести мир за собой". Ожидается, что к концу июня США поставят в другие страны свыше 80 миллионов доз препаратов.
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