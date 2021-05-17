Гарик Сукачёв спел песню на татарском языке, посвятив её жертвам стрельбы в казанской школе

Гарик Сукачёв исполнил на татарском языке народную песню "Ай, былбылым" ("Мой соловей") в память о погибших в казанской гимназии № 175. Рок-музыкант опубликовал клип на своём ютуб-канале.

Артист также опубликовал в своём инстаграме пост, в котором объяснил, что песня должна была выйти к концу священного месяца Рамадан. Однако страшная трагедия, произошедшая в Казани 11 мая, изменила планы.