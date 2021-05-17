Гарик Сукачёв спел песню на татарском языке, посвятив её жертвам стрельбы в казанской школе
Изначально артист планировал выпустить композицию к концу священного месяца Рамадан. Но после страшной трагедии изменил свои планы.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Гарик Сукачёв исполнил на татарском языке народную песню "Ай, былбылым" ("Мой соловей") в память о погибших в казанской гимназии № 175. Рок-музыкант опубликовал клип на своём ютуб-канале.
Артист также опубликовал в своём инстаграме пост, в котором объяснил, что песня должна была выйти к концу священного месяца Рамадан. Однако страшная трагедия, произошедшая в Казани 11 мая, изменила планы.
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"Мы готовились выпустить татарскую народную песню "Ай, былбылым" к концу священного месяца Рамадан. Но в связи с ужасной трагедией, которая потрясла всю страну, национальную песню мы посвящаем детям и взрослым — жертвам [произошедшего] в Казани 11 мая. Скорбим вместе с татарским народом", — написал Гарик Сукачев в соцсети.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.
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