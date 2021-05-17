Галявиев содержится в одиночной камере казанского СИЗО

Ильназ Галявиев, напавший на казанскую гимназию, находится в одиночной камере местного СИЗО. Об этом сообщили в "Газете ОНК".

"Ильназ Галявиев помещён в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением, жалоб на условия содержания у него нет", — заявил секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.