Галявиев содержится в одиночной камере казанского СИЗО
Сейчас убийца содержится под круглосуточным наблюдением. Жалоб на условия содержания не имеет.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Ильназ Галявиев, напавший на казанскую гимназию, находится в одиночной камере местного СИЗО. Об этом сообщили в "Газете ОНК".
"Ильназ Галявиев помещён в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением, жалоб на условия содержания у него нет", — заявил секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.
По его данным, после завершения следственных действий Галявиева доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.
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