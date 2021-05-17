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Пошутивший о стрельбе в московской школе теперь боится сравнений с убийцей из Казани

Парень намерен разыскать тех, кто распространил информацию о том, что он якобы хочет устроить расстрел.

17 мая, 17:31
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Подросток из Москвы, который "пошутил" о подготовке стрельбы в школе, теперь опасается, что его будут сравнивать с Ильназом Галявиевым, который убил девять человек в казанской гимназии.

По данным источника Лайфа, как только 16-летний парень узнал, что оказался под пристальным вниманием полиции, удалил из чатов свои сообщения о якобы планирующейся стрельбе и сказал друзьям, что всё это слухи. А на того, кто их распустил, подросток намерен написать заявление за клевету.

Мать парня, который "в шутку" сообщил о подготовке расстрела в московской школе, заявила о клевете

Мать парня, который "в шутку" сообщил о подготовке расстрела в московской школе, заявила о клевете

Парень также просит узнать, кто именно распространил о нём порочащую информацию. Теперь подросток боится, что вся эта история испортит ему репутацию, а с учётом последних событий в Казани из него вполне могут сделать "второго Ильназа".

Напомним, о намерениях 16-летнего подростка прийти в школу и устроить расстрел рассказала его 15-летняя знакомая. Испуганная девочка поделилась опасениями с мамой, а та, в свою очередь, сообщила в полицию. В результате парень заявил, что пошутил, однако у него дома нашли пневматическое оружие.

Лайф публикует фото арсенала, который нашли у "пошутившего" о стрельбе московского подростка

Лайф публикует фото арсенала, который нашли у "пошутившего" о стрельбе московского подростка

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

"Его обзывали — он молчал": Одноклассник Галявиева рассказал о загадочной трансформации тихого мальчика в хладнокровного убийцу

"Его обзывали — он молчал": Одноклассник Галявиева рассказал о загадочной трансформации тихого мальчика в хладнокровного убийцу

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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