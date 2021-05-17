Пошутивший о стрельбе в московской школе теперь боится сравнений с убийцей из Казани

Подросток из Москвы, который "пошутил" о подготовке стрельбы в школе, теперь опасается, что его будут сравнивать с Ильназом Галявиевым, который убил девять человек в казанской гимназии.

По данным источника Лайфа, как только 16-летний парень узнал, что оказался под пристальным вниманием полиции, удалил из чатов свои сообщения о якобы планирующейся стрельбе и сказал друзьям, что всё это слухи. А на того, кто их распустил, подросток намерен написать заявление за клевету.

Парень также просит узнать, кто именно распространил о нём порочащую информацию. Теперь подросток боится, что вся эта история испортит ему репутацию, а с учётом последних событий в Казани из него вполне могут сделать "второго Ильназа".