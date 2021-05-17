"Вы пишете историю окровавленными руками". Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю на $735 млн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американского коллегу Джо Байдена за продажу оружия Израилю на сумму в 735 миллионов долларов. Заявление он сделал во время своего выступления в Анкаре.

"Господин Байден, вы, к сожалению, пишете историю своими окровавленными руками. Вы вынудили нас это сказать", — заявил Эрдоган.

Таким образом президент Турции прокомментировал информацию из публикации Washington Post, где говорилось об одобрении администрацией Байдена сделки по продаже высокоточного оружия на сумму в 735 миллионов долларов. Договорённость вызвала вопросы внутри американского истеблишмента, в частности среди молодых представителей Демократической партии США.