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"Вы пишете историю окровавленными руками". Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю на $735 млн

Ранее СМИ узнали об одобрении администрацией американского лидера крупной сделки по продаже высокоточного оружия.

17 мая, 18:28
<p>Скрин © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/344704883576/videos/300463265088770" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Recep Tayyıp Erdoğan</a></p>

Скрин © Facebook / Recep Tayyıp Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американского коллегу Джо Байдена за продажу оружия Израилю на сумму в 735 миллионов долларов. Заявление он сделал во время своего выступления в Анкаре.

"Господин Байден, вы, к сожалению, пишете историю своими окровавленными руками. Вы вынудили нас это сказать", — заявил Эрдоган.

Таким образом президент Турции прокомментировал информацию из публикации Washington Post, где говорилось об одобрении администрацией Байдена сделки по продаже высокоточного оружия на сумму в 735 миллионов долларов. Договорённость вызвала вопросы внутри американского истеблишмента, в частности среди молодых представителей Демократической партии США.

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Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более трёх тысяч ракет.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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