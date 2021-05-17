"Вы пишете историю окровавленными руками". Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю на $735 млн
Ранее СМИ узнали об одобрении администрацией американского лидера крупной сделки по продаже высокоточного оружия.
Скрин © Facebook / Recep Tayyıp Erdoğan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американского коллегу Джо Байдена за продажу оружия Израилю на сумму в 735 миллионов долларов. Заявление он сделал во время своего выступления в Анкаре.
"Господин Байден, вы, к сожалению, пишете историю своими окровавленными руками. Вы вынудили нас это сказать", — заявил Эрдоган.
Таким образом президент Турции прокомментировал информацию из публикации Washington Post, где говорилось об одобрении администрацией Байдена сделки по продаже высокоточного оружия на сумму в 735 миллионов долларов. Договорённость вызвала вопросы внутри американского истеблишмента, в частности среди молодых представителей Демократической партии США.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более трёх тысяч ракет.
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