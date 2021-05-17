Путин поручил кабмину до конца 2021 года подготовить законопроект об учёте домашних животных
Есть в том числе распоряжения президента, которые касаются безнадзорных животных, а также их вакцинации и стерилизации.
Президент России Владимир Путин со щенком породы алабай. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законодательные поправки о ведении учёта домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Такое решение принято по итогам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.
"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учёта домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик", — говорится на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер распорядился, чтобы кабмин подготовил поправки в закон, определяющие особенности владения и распоряжения безнадзорными животными со стороны организаций и муниципальных образований. Правительство должно регламентировать деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных, а также определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания.
Согласно документу, планируется и увеличение числа вакцинированных и стерилизованных животных, а также формирование в обществе ответственного отношения к четвероногим. Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить, как органы исполнительной власти всех уровней и организации исполняют требования законов в области ответственного обращения с животными. Отмечается, что эту задачу необходимо выполнить до 1 сентября.
Ранее Лайф сообщал, что правительство готовит законопроект, запрещающий добычу китообразных, в том числе дельфинов и морских свиней. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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