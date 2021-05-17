Путин поручил кабмину до конца 2021 года подготовить законопроект об учёте домашних животных

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законодательные поправки о ведении учёта домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Такое решение принято по итогам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учёта домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик", — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер распорядился, чтобы кабмин подготовил поправки в закон, определяющие особенности владения и распоряжения безнадзорными животными со стороны организаций и муниципальных образований. Правительство должно регламентировать деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных, а также определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания.