Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин поручил кабмину до конца 2021 года подготовить законопроект об учёте домашних животных

Есть в том числе распоряжения президента, которые касаются безнадзорных животных, а также их вакцинации и стерилизации.

17 мая, 18:12
<p>Президент России Владимир Путин со щенком породы алабай. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Президент России Владимир Путин со щенком породы алабай. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законодательные поправки о ведении учёта домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Такое решение принято по итогам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учёта домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик", — говорится на сайте Кремля.

В Сети появилось видео избиения белух тренером Приморского океанариума

В Сети появилось видео избиения белух тренером Приморского океанариума

Кроме того, российский лидер распорядился, чтобы кабмин подготовил поправки в закон, определяющие особенности владения и распоряжения безнадзорными животными со стороны организаций и муниципальных образований. Правительство должно регламентировать деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных, а также определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания.

Девушка взяла из приюта особого кота, и его кроличья мордочка найдёт путь к любому сердцу: 10 фото

Девушка взяла из приюта особого кота, и его кроличья мордочка найдёт путь к любому сердцу: 10 фото

Согласно документу, планируется и увеличение числа вакцинированных и стерилизованных животных, а также формирование в обществе ответственного отношения к четвероногим. Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить, как органы исполнительной власти всех уровней и организации исполняют требования законов в области ответственного обращения с животными. Отмечается, что эту задачу необходимо выполнить до 1 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что правительство готовит законопроект, запрещающий добычу китообразных, в том числе дельфинов и морских свиней. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян при покупке домашних питомцев

Мошенники придумали новую схему обмана россиян при покупке домашних питомцев

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Первый заместитель постпреда РФ при ООН получил от Путина орден Дружбы

вчера в 13:50

Ванны, душ и ледяные торты: в Московском зоопарке показали, как спасают животных от аномальной жары

вчера в 16:48

Брошенные Rolls-Royce и Tesla: кто забыл на столичных штрафстоянках роскошные авто

вчера в 21:40

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1