"Нос клювом и дорисованный рот": Пригожин не узнал Валерию, когда ему показали её фото без макияжа
Несмотря на то что сама певица отчасти подтвердила подлинность скандальных снимков, переубедить своего мужа и продюсера она так и не смогла.
Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Лайфом не смог опознать свою жену Валерию на снимках, которые обсуждает сегодня весь Интернет. Судя по кадрам, которые разлетелись в понедельник по телеграм-каналам анонимных сплетников, лицо 53-летней звезды без макияжа сильно отличается от того, что мы привыкли видеть на телеэкранах и в её собственных аккаунтах в соцсетях.
"Какая это Валерия? Это не она. Это же фотомонтаж. Неужели я её не узнаю? Как говорится, я помню все твои трещинки. Сделали стоп-кадр и у носа горбинку добавили, нос клювом — у Валерии не такой. Рот дорисовали. Эта женщина уже не Валерия", — рассказал Лайфу Иосиф Пригожин.
Между тем сама Валерия подтвердила подлинность изображения, пояснив, что всему виной неудачный стоп-кадр с ускоренного видео, но все попытки переубедить мужа оказались тщетны.
"Ну лицо другого человека! У тебя нос, что ли, клювом?" — не унимался продюсер в беседе с певицей, которую невольно услышал и корреспондент Лайфа, обратившись за комментарием к супружеской паре.
То самое видео, с которого, по словам Валерии, сняли неудачный стоп-кадр.
Видео © Instagram / stolyarovyuriy
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