"Нос клювом и дорисованный рот": Пригожин не узнал Валерию, когда ему показали её фото без макияжа

Несмотря на то что сама певица отчасти подтвердила подлинность скандальных снимков, переубедить своего мужа и продюсера она так и не смогла.