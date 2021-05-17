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"Нос клювом и дорисованный рот": Пригожин не узнал Валерию, когда ему показали её фото без макияжа

Несмотря на то что сама певица отчасти подтвердила подлинность скандальных снимков, переубедить своего мужа и продюсера она так и не смогла.

17 мая, 18:02
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Фото © Instagram / valeriya

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Лайфом не смог опознать свою жену Валерию на снимках, которые обсуждает сегодня весь Интернет. Судя по кадрам, которые разлетелись в понедельник по телеграм-каналам анонимных сплетников, лицо 53-летней звезды без макияжа сильно отличается от того, что мы привыкли видеть на телеэкранах и в её собственных аккаунтах в соцсетях.

Фото © Instagram / valeriya

Фото © Instagram / valeriya

"Какая это Валерия? Это не она. Это же фотомонтаж. Неужели я её не узнаю? Как говорится, я помню все твои трещинки. Сделали стоп-кадр и у носа горбинку добавили, нос клювом — у Валерии не такой. Рот дорисовали. Эта женщина уже не Валерия", — рассказал Лайфу Иосиф Пригожин.

Между тем сама Валерия подтвердила подлинность изображения, пояснив, что всему виной неудачный стоп-кадр с ускоренного видео, но все попытки переубедить мужа оказались тщетны.

"Ну лицо другого человека! У тебя нос, что ли, клювом?" — не унимался продюсер в беседе с певицей, которую невольно услышал и корреспондент Лайфа, обратившись за комментарием к супружеской паре.

То самое видео, с которого, по словам Валерии, сняли неудачный стоп-кадр.

Видео © Instagram / stolyarovyuriy

Ранее Хайди Клум выложила селфи без макияжа вместе с 16-летней дочкой, и оказалось, что они выглядят как ровесницы. А вот когда Татьяну Буланову сняли на рыбалке без макияжа, даже самые преданные фанаты с трудом узнали её на фото.

Валерия показала изменившиеся формы в бикини, и даже хейтеры не поверят в то, что она уже бабушка

Валерия показала изменившиеся формы в бикини, и даже хейтеры не поверят в то, что она уже бабушка

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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