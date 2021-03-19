Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Валерия показала изменившиеся формы в бикини, и даже хейтеры не поверят в то, что она уже бабушка

Фанаты решили, что исполнительнице хитов "Часики" и "Метелица" удалось повернуть время вспять.

19 марта 2021, 15:39

Фото © Instagram / valeriya

До лета остаётся ещё больше двух месяцев, но некоторые звёзды решили привести себя в порядок заранее. 52-летняя Валерия вместе с семьёй отправилась на отдых в ОАЭ и похвасталась фигурой в купальнике, которую довела до совершенства.

Фото © Instagram / valeriya

Фото © Instagram / valeriya

Артистка призналась, что месяц питалась по специальной программе "веган плюс рыба", благодаря чему сбросила три килограмма. И на снимке в своём инстаграме предстала в розовом бикини, которое открывало взору красоту похудевшей звезды.

За 30 дней похудела на 3 кг (для меня это очень много, но впереди ещё два), зато теперь снова можно спокойно фотографироваться на пляже 😂😂

Валерия

Видео © Instagram / valeriya

Плоский живот, стройные ноги, загар и задорная улыбка не могли не произвести впечатления на подписчиков. Снимок быстро набрал более 64 тыс. лайков, и поклонники поразились тому, насколько молодо выглядит их любимица, разменявшая шестой десяток.

От силы лет 35

katrin_971

Фото © Instagram / valeriya

Фото © Instagram / valeriya

Тот случай, когда в 50 как в "шешнадцать"

mtv.toma

Пример всем звёздам — нет лакированного лица, наколотого и странного в своей ухоженности — просто ЧУДО Валерия!!!

simbil_jaims

Валерия не только воспитала трёх детей, но и уже стала бабушкой. Ранее артистка сообщила, что в Новый год у неё родилась внучка. "Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка", — делилась радостью с подписчиками звезда.

Боня показала, как выглядела до переезда в Москву, и девушку с фото узнать просто невозможно

Боня показала, как выглядела до переезда в Москву, и девушку с фото узнать просто невозможно

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сын Валерии и его жена назвали дочь в честь себя

2 января, 02:26

Ева Польна устала от нападок из-за её веса и с помощью фотошопа показала, на что она способна

сегодня в 13:34

Стоматолог вернул прежнюю красоту девушке, которая потеряла зубы из-за наркотиков и не хотела жить

сегодня в 14:32

Газзаев — о санкциях против российских спортсменов: Это политика, вне всякого сомнения

сегодня в 15:52

"Проверяла, горит ли бензин": Опубликовано видео следственного эксперимента с участием матери, сжёгшей сына заживо

сегодня в 15:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1