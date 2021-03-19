Валерия показала изменившиеся формы в бикини, и даже хейтеры не поверят в то, что она уже бабушка

До лета остаётся ещё больше двух месяцев, но некоторые звёзды решили привести себя в порядок заранее. 52-летняя Валерия вместе с семьёй отправилась на отдых в ОАЭ и похвасталась фигурой в купальнике, которую довела до совершенства.

Фото © Instagram / valeriya

Артистка призналась, что месяц питалась по специальной программе "веган плюс рыба", благодаря чему сбросила три килограмма. И на снимке в своём инстаграме предстала в розовом бикини, которое открывало взору красоту похудевшей звезды.

За 30 дней похудела на 3 кг (для меня это очень много, но впереди ещё два), зато теперь снова можно спокойно фотографироваться на пляже 😂😂 Валерия

Видео © Instagram / valeriya

Плоский живот, стройные ноги, загар и задорная улыбка не могли не произвести впечатления на подписчиков. Снимок быстро набрал более 64 тыс. лайков, и поклонники поразились тому, насколько молодо выглядит их любимица, разменявшая шестой десяток.

От силы лет 35 katrin_971

Фото © Instagram / valeriya

Тот случай, когда в 50 как в "шешнадцать" mtv.toma

Пример всем звёздам — нет лакированного лица, наколотого и странного в своей ухоженности — просто ЧУДО Валерия!!! simbil_jaims

Валерия не только воспитала трёх детей, но и уже стала бабушкой. Ранее артистка сообщила, что в Новый год у неё родилась внучка. "Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка", — делилась радостью с подписчиками звезда.

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