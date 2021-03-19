Валерия показала изменившиеся формы в бикини, и даже хейтеры не поверят в то, что она уже бабушка
Фанаты решили, что исполнительнице хитов "Часики" и "Метелица" удалось повернуть время вспять.
До лета остаётся ещё больше двух месяцев, но некоторые звёзды решили привести себя в порядок заранее. 52-летняя Валерия вместе с семьёй отправилась на отдых в ОАЭ и похвасталась фигурой в купальнике, которую довела до совершенства.
Артистка призналась, что месяц питалась по специальной программе "веган плюс рыба", благодаря чему сбросила три килограмма. И на снимке в своём инстаграме предстала в розовом бикини, которое открывало взору красоту похудевшей звезды.
За 30 дней похудела на 3 кг (для меня это очень много, но впереди ещё два), зато теперь снова можно спокойно фотографироваться на пляже 😂😂
Видео © Instagram / valeriya
Плоский живот, стройные ноги, загар и задорная улыбка не могли не произвести впечатления на подписчиков. Снимок быстро набрал более 64 тыс. лайков, и поклонники поразились тому, насколько молодо выглядит их любимица, разменявшая шестой десяток.
От силы лет 35
Тот случай, когда в 50 как в "шешнадцать"
Пример всем звёздам — нет лакированного лица, наколотого и странного в своей ухоженности — просто ЧУДО Валерия!!!
Валерия не только воспитала трёх детей, но и уже стала бабушкой. Ранее артистка сообщила, что в Новый год у неё родилась внучка. "Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка", — делилась радостью с подписчиками звезда.
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