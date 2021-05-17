Валерия показала, как выглядит без макияжа, и настолько постаревшее лицо шокировало даже фанатов
Поклонники привыкли видеть певицу в максимально ухоженном виде — в стильных костюмах и с яркой косметикой на лице.
Популярная 53-летняя певица Валерия на днях решила удивить подписчиков и опубликовала необычное видео. На нём команда стилистов и визажистов готовила звезду к выходу. Артистка сидела в халате перед зеркалом, пока вокруг неё суетились мастера, превращая Валерию в настоящую королеву. Однако больше всего привлёк внимание пользователей "Инстаграма" вовсе не конечный результат.
Видео © Instagram / valeriya
В самом начале ролика певица предстала в максимально натуральном виде, и эта картина поразила её фанатов. Они привыкли видеть кумира при полном параде — в дорогих нарядах и с ярким макияжем. А здесь перед ними появилась настоящая 53-летняя бабушка, которая выглядела на свой возраст. Заплывшие глаза, обвисшие щёки и тонкие губы, которые совсем пропали за слоем тонального крема, — вот что встретило поклонников.
Первые секунды — шок 😲 Потом — норм, фух
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Но многие встали на защиту кумира. По их мнению, для своего возраста Валерия выглядит очень даже хорошо, а на видео внешность звезды ухудшил тональный крем, превративший её в бледное привидение без особых черт лица. "Она отлично выглядит!", "Стройная, ухоженная женщина", "Нормально всё у Валерии, чего пристали", — писали пользователи под её фото в соцсетях.
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