На юге Москвы утонул подросток, на спор переплывавший пруд
Спасатели пытались реанимировать мальчика, но их попытки не увенчались успехом.
Фото © LIFE
В пруду на юге Москвы утонул 13-летний подросток. По данным источника Лайфа, мальчик пошёл к водоёму вместе с тремя друзьями, он решил устроить заплыв на спор.
Как рассказали очевидцы, школьник успешно доплыл до середины пруда, однако на обратном пути начал тонуть, после чего его друзья схватили разбросанные вещи и сбежали.
Проходивший мимо мужчина вытащил ребёнка на берег, прибывшие спасатели пытались реанимировать подростка, но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом.
Ранее Лайф писал об утонувшей в бассейне на глазах у учителей второкласснице из Красноярска. Девочка приехала покупаться вместе с одноклассниками, рядом были педагоги и один из родителей.
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