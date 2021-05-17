На юге Москвы утонул подросток, на спор переплывавший пруд

В пруду на юге Москвы утонул 13-летний подросток. По данным источника Лайфа, мальчик пошёл к водоёму вместе с тремя друзьями, он решил устроить заплыв на спор.

Как рассказали очевидцы, школьник успешно доплыл до середины пруда, однако на обратном пути начал тонуть, после чего его друзья схватили разбросанные вещи и сбежали.

Проходивший мимо мужчина вытащил ребёнка на берег, прибывшие спасатели пытались реанимировать подростка, но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом.