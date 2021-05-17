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На юге Москвы утонул подросток, на спор переплывавший пруд

Спасатели пытались реанимировать мальчика, но их попытки не увенчались успехом.

17 мая, 17:54
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В пруду на юге Москвы утонул 13-летний подросток. По данным источника Лайфа, мальчик пошёл к водоёму вместе с тремя друзьями, он решил устроить заплыв на спор.

Как рассказали очевидцы, школьник успешно доплыл до середины пруда, однако на обратном пути начал тонуть, после чего его друзья схватили разбросанные вещи и сбежали.

В Средиземном море утонули разом 130 мигрантов

В Средиземном море утонули разом 130 мигрантов

Проходивший мимо мужчина вытащил ребёнка на берег, прибывшие спасатели пытались реанимировать подростка, но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом.

Ранее Лайф писал об утонувшей в бассейне на глазах у учителей второкласснице из Красноярска. Девочка приехала покупаться вместе с одноклассниками, рядом были педагоги и один из родителей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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