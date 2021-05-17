В Киеве произошло таинственное ДТП: авто на ровном месте подлетело вверх. Видео © Facebook / kyivpatro

В Киеве на дороге произошёл курьёзный случай: ехавший автомобиль внезапно взмыл вверх, после чего упал на бок с начисто снесённым бампером. Видео с загадочным происшествием опубликовано патрульной полицией Киева в "Фейсбуке".

А разгадка таинственного явления оказалась простой — водитель легковушки не заметил упавшие троллейбусные провода, в результате влетел в них и выполнил кульбит.

Так как невнимательный шофёр был не только шокирован произошедшим, но и немного подшофе, то он решил с места происшествия скрыться, однако осуществить задуманное ему помешали бдительные сотрудники патрульной полиции.