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В Киеве произошло таинственное ДТП: авто на ровном месте подлетело вверх

Его водитель был настолько обескуражен произошедшим, что решил скрыться с места происшествия, но был остановлен сотрудниками полиции.

17 мая, 17:43
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Фото © Кадр из видео

В Киеве произошло таинственное ДТП: авто на ровном месте подлетело вверх. Видео © Facebook / kyivpatro

В Киеве на дороге произошёл курьёзный случай: ехавший автомобиль внезапно взмыл вверх, после чего упал на бок с начисто снесённым бампером. Видео с загадочным происшествием опубликовано патрульной полицией Киева в "Фейсбуке".

А разгадка таинственного явления оказалась простой — водитель легковушки не заметил упавшие троллейбусные провода, в результате влетел в них и выполнил кульбит.

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Так как невнимательный шофёр был не только шокирован произошедшим, но и немного подшофе, то он решил с места происшествия скрыться, однако осуществить задуманное ему помешали бдительные сотрудники патрульной полиции.

Ранее Лайф писал о двух трамваях, которые столкнулись друг с другом в Казани. В результате оба транспортных средства сошли с рельсов и парализовали движение.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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