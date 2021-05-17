В Киеве произошло таинственное ДТП: авто на ровном месте подлетело вверх
Его водитель был настолько обескуражен произошедшим, что решил скрыться с места происшествия, но был остановлен сотрудниками полиции.
Фото © Кадр из видео
В Киеве произошло таинственное ДТП: авто на ровном месте подлетело вверх. Видео © Facebook / kyivpatro
В Киеве на дороге произошёл курьёзный случай: ехавший автомобиль внезапно взмыл вверх, после чего упал на бок с начисто снесённым бампером. Видео с загадочным происшествием опубликовано патрульной полицией Киева в "Фейсбуке".
А разгадка таинственного явления оказалась простой — водитель легковушки не заметил упавшие троллейбусные провода, в результате влетел в них и выполнил кульбит.
Так как невнимательный шофёр был не только шокирован произошедшим, но и немного подшофе, то он решил с места происшествия скрыться, однако осуществить задуманное ему помешали бдительные сотрудники патрульной полиции.
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