В Пензенской области ликвидировали инвалида, которого подозревали в тройном убийстве
Подозреваемого окликнули, а тот в ответ начал стрелять в сторону правоохранителей. Ответным огнём его застрелили.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В Пензенской области ликвидировали инвалида, который подозревался в убийстве тёщи, бывшей жены и её брата. Об этом Лайфу сообщил источник.
Мужчину застрелили, когда он бежал по полю. Подозреваемого окликнули, а тот в ответ начал стрелять в сторону правоохранителей. Ответным огнём его ликвидировали на месте. Никто из оперативников не пострадал.
Как рассказал Лайфу источник, подозреваемым был 49-летний местный житель. По предварительным данным, после расправы над бывшими родственниками он скрылся в лесу около села Огарёвка. Источник уточнил, что мужчина был инвалидом (перенёс инсульт), однако злоупотреблял алкоголем, под воздействием которого становился невменяем.
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