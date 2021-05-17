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В Пензенской области ликвидировали инвалида, которого подозревали в тройном убийстве

Подозреваемого окликнули, а тот в ответ начал стрелять в сторону правоохранителей. Ответным огнём его застрелили.

17 мая, 17:34
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Фото © ТАСС / Александр Щербак

В Пензенской области ликвидировали инвалида, который подозревался в убийстве тёщи, бывшей жены и её брата. Об этом Лайфу сообщил источник.

Мужчину застрелили, когда он бежал по полю. Подозреваемого окликнули, а тот в ответ начал стрелять в сторону правоохранителей. Ответным огнём его ликвидировали на месте. Никто из оперативников не пострадал.

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Как рассказал Лайфу источник, подозреваемым был 49-летний местный житель. По предварительным данным, после расправы над бывшими родственниками он скрылся в лесу около села Огарёвка. Источник уточнил, что мужчина был инвалидом (перенёс инсульт), однако злоупотреблял алкоголем, под воздействием которого становился невменяем.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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