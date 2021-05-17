В Пензенской области ликвидировали инвалида, которого подозревали в тройном убийстве

В Пензенской области ликвидировали инвалида, который подозревался в убийстве тёщи, бывшей жены и её брата. Об этом Лайфу сообщил источник.

Мужчину застрелили, когда он бежал по полю. Подозреваемого окликнули, а тот в ответ начал стрелять в сторону правоохранителей. Ответным огнём его ликвидировали на месте. Никто из оперативников не пострадал.