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Прохор Шаляпин сломал кровать Людмилы Гурченко

Певец вместе с внучкой артистки осматривал дачу, и всё случилось в будуаре звезды советского кино, когда певец опробовал ложе на прочность.

17 мая, 17:39
<p>Фото © Из личного архива</p>

Фото © Из личного архива

Певец Прохор Шаляпин во время отдыха с внучкой Людмилы Гурченко случайно проломил кровать, на которой любила отдыхать знаменитая актриса. Так случилось, что Прохор с Еленой Королёвой приехали на дачу, которая по наследству досталась той после смерти актрисы.

По данным kp.ru, девушка провела для Прохора подробную экскурсию. И повод был — ведь это единственная загородная недвижимость Гурченко, в которой артистка любила проводить свободные от съёмок и спектаклей дни. В ходе осмотра дома Елена с Прохором заглянули и в будуар. Там Шаляпин не сдержался и позволил себе опробовать кровать актрисы. Ложе тут же треснуло, и певец провалился вместе с ним на пол.

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Но нет худа без добра — Елена под одной из досок нашла кольцо, которое было давно потеряно Гурченко. На вид оно не походило на бижутерию, и девушка отправила фото этого украшения знакомым. Те рассказали, что кольцо может стоить достаточно дорого.

"На вид не бижутерия. Лена сфотографировала и отправила фото знакомым. Они сказали, что оно может стоить примерно три миллиона или даже шесть миллионов рублей. Вот так съездили! Кто знает, что мы ещё бы там нашли, если б захотели вскопать огород", — прокомментировал неординарное событие Прохор.

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Напомним, Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Ранее она была госпитализирована с переломом, актрисе сделали операцию и выписали. Через несколько дней состояние Гурченко ухудшилось из-за сердечной недостаточности. Врачам скорой помощи не удалось реанимировать артистку.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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