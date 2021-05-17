Оперштаб опроверг сообщения в СМИ о продлении приостановки авиасообщения с Турцией

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опроверг, что было принято решение о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня.

"Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня", — отметили в оперштабе.