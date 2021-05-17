Оперштаб опроверг сообщения в СМИ о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Ранее Россия ограничила полёты в эту страну с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом.
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Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опроверг, что было принято решение о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня.
"Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня", — отметили в оперштабе.
При этом ранее, ссылаясь на свой источник в туротрасли, РИА "Новости" сообщало о решении российских властей продлить приостановку авиасообщения с Турцией ещё на месяц.
Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Позже президент республики Реджеп Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложным эпидемиологическим положением. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД; кафе и рестораны работают только навынос; действует запрет на передвижение граждан.
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