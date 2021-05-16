Девушка взяла из приюта особого кота, и его кроличья мордочка найдёт путь к любому сердцу: 10 фото

В 2020 году 20-летняя Сидни Бенхэм из Мичигана, США, обратилась в приют, решив завести ещё одного питомца. И когда она познакомилась с котом по кличке Арахис, поняла, что именно он отправится к ней домой, пишет The Dodo

Фото © Instagram / oldboypeanut

Когда я увидела его, я поняла, что не могу оставить его там Сидни Бенхэм, хозяйка

Фото © Instagram / oldboypeanut

Арахису на тот момент было восемь лет. Пушистик оказался в приюте после того, как умер его хозяин, у которого было ещё восемь кошек

Фото © Instagram / oldboypeanut

Но этот питомец обладал самой необычной внешностью. У кота деформирована голова, из-за чего он кажется похожим на кролика

Фото © Instagram / oldboypeanut

Почему так произошло, точно сказать нельзя. Но Сидни предполагает, что это либо врождённая особенность, либо последствия жестокого обращения, которому Арахис мог подвергаться, когда был котёнком

Фото © Instagram / oldboypeanut

Питомец частично слеп и глух, но в остальном у него нет проблем со здоровьем. По словам хозяйки, которая завела ему страницы в "Инстаграме" и "Тиктоке", Арахис замечательный и добрый кот, ему нравится шалить и грызть пальцы ног. "Люди обычно влюбляются в него сразу же, как увидят. Да и разве могло быть иначе, он такой милый мальчик", — отметила девушка, которая подарила пушистику любящую семью