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Девушка взяла из приюта особого кота, и его кроличья мордочка найдёт путь к любому сердцу: 10 фото

Сначала владелица не замечала, что пушистик похож на грызуна, но об этом стали активно писать пользователи в комментариях. Однако для любящего сердца такая внешность не помеха.

16 мая, 15:00
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Фото © Instagram / oldboypeanut

В 2020 году 20-летняя Сидни Бенхэм из Мичигана, США, обратилась в приют, решив завести ещё одного питомца. И когда она познакомилась с котом по кличке Арахис, поняла, что именно он отправится к ней домой, пишет The Dodo

Фото © Instagram / oldboypeanut

Фото © Instagram / oldboypeanut

Когда я увидела его, я поняла, что не могу оставить его там

Сидни Бенхэм, хозяйка

Фото © Instagram / oldboypeanut

Фото © Instagram / oldboypeanut

Арахису на тот момент было восемь лет. Пушистик оказался в приюте после того, как умер его хозяин, у которого было ещё восемь кошек

Фото © Instagram / oldboypeanut

Фото © Instagram / oldboypeanut

Но этот питомец обладал самой необычной внешностью. У кота деформирована голова, из-за чего он кажется похожим на кролика

Фото © Instagram / oldboypeanut

Фото © Instagram / oldboypeanut

Почему так произошло, точно сказать нельзя. Но Сидни предполагает, что это либо врождённая особенность, либо последствия жестокого обращения, которому Арахис мог подвергаться, когда был котёнком

Фото © Instagram / oldboypeanut

Фото © Instagram / oldboypeanut

Питомец частично слеп и глух, но в остальном у него нет проблем со здоровьем. По словам хозяйки, которая завела ему страницы в "Инстаграме" и "Тиктоке", Арахис замечательный и добрый кот, ему нравится шалить и грызть пальцы ног. "Люди обычно влюбляются в него сразу же, как увидят. Да и разве могло быть иначе, он такой милый мальчик", — отметила девушка, которая подарила пушистику любящую семью

Кошка заметила парня в кафе и применила всё своё очарование, чтобы у него поселиться — милое видео

Кошка заметила парня в кафе и применила всё своё очарование, чтобы у него поселиться — милое видео

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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