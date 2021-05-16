Девушка взяла из приюта особого кота, и его кроличья мордочка найдёт путь к любому сердцу: 10 фото
Сначала владелица не замечала, что пушистик похож на грызуна, но об этом стали активно писать пользователи в комментариях. Однако для любящего сердца такая внешность не помеха.
В 2020 году 20-летняя Сидни Бенхэм из Мичигана, США, обратилась в приют, решив завести ещё одного питомца. И когда она познакомилась с котом по кличке Арахис, поняла, что именно он отправится к ней домой, пишет The Dodo
Когда я увидела его, я поняла, что не могу оставить его там
Арахису на тот момент было восемь лет. Пушистик оказался в приюте после того, как умер его хозяин, у которого было ещё восемь кошек
Но этот питомец обладал самой необычной внешностью. У кота деформирована голова, из-за чего он кажется похожим на кролика
Почему так произошло, точно сказать нельзя. Но Сидни предполагает, что это либо врождённая особенность, либо последствия жестокого обращения, которому Арахис мог подвергаться, когда был котёнком
Питомец частично слеп и глух, но в остальном у него нет проблем со здоровьем. По словам хозяйки, которая завела ему страницы в "Инстаграме" и "Тиктоке", Арахис замечательный и добрый кот, ему нравится шалить и грызть пальцы ног. "Люди обычно влюбляются в него сразу же, как увидят. Да и разве могло быть иначе, он такой милый мальчик", — отметила девушка, которая подарила пушистику любящую семью
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