Кошка заметила парня в кафе и применила всё своё очарование, чтобы у него поселиться — милое видео
Своё счастье можно встретить где угодно, даже в дождливый день в безлюдном ресторане. И герой трогательного ролика знает об этом как никто.
Бэзил Акван из Кувейта и его приятельница нередко проводили время в местном кафе, работая за ноутбуками и потягивая напитки. Однако это место облюбовали не только они. Завсегдатаями заведения стали две бездомные кошки, которые быстро поняли, что парень с девушкой не откажут им в лакомствах.
Видео © TikTok / basilakwan
Мы привыкли видеть кошек всё время вдвоём — они всегда ждали нас в одном и том же месте, даже в дождливые дни. Они пробирались на стол за едой и объятиями
Хвостатая по кличке Софи особенно привязалась к Бэзилу, пишет The Dodo. И когда он покидал кафе, она стала провожать его до машины и даже забираться в неё. Стало ясно: питомица выбрала себе хозяина. И парень не смог перед ней устоять. Он забрал кошку домой, и они уже четыре месяца не чают друг в друге души. Счастливый владелец снял для "Тиктока" трогательный ролик о том, как начиналось и продолжилось их знакомство.
Такая безусловная любовь бесценна, и осознание того, что каждый раз я возвращаюсь к этой маленькой пушинке, делает мои дни лучше
Фото © Instagram / basilakwan
Доброе видео набрало два миллиона просмотров, и пользователи не поскупились на тёплые комментарии в адрес парня и его очаровательной питомицы. При этом зрители уверены, что это хвостатая "завела" себе человека, сразу поняв, что он хороший.
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Но история была бы неполной без информации о бездомной сестрёнке Софи, которая приходила в кафе вместе с ней. Вторую питомицу забрала к себе подруга Бэзила. И теперь у обеих хвостатых есть дом и любящие хозяева.
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