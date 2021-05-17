"Я не вижу никаких проблем": Эксперт ОНФ рассказал о стабилизации цен на сахар

Цены на сахар стабилизировались, такое заявление сделал эксперт тематической площадки ОНФ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", заместитель председателя Партии роста Сергей Демин.

"Тенденция, которая на сегодняшний день есть, — это достаточная стабилизация цен. Опасаться того, что не хватит сахара людям, когда урожай нужно будет собирать... нет таких опасений", — заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Также он отметил, что такое стало возможно благодаря ряду правильных мер, принятых правительством, например обновлению пошлины на импортный ввоз сахара и поддержке отечественного сельхозпроизводителя.

"Правильная мера. Здесь я не вижу никаких проблем", — заявил специалист.