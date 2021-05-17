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"Я не вижу никаких проблем": Эксперт ОНФ рассказал о стабилизации цен на сахар

По его словам, правительством был принят ряд крайне правильных мер, чтобы цены на "белое золото" не совершили резкий скачок вверх.

17 мая, 18:19
<p>Фото © ТАСС / Коньков Сергей</p>

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Цены на сахар стабилизировались, такое заявление сделал эксперт тематической площадки ОНФ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", заместитель председателя Партии роста Сергей Демин.

"Тенденция, которая на сегодняшний день есть, — это достаточная стабилизация цен. Опасаться того, что не хватит сахара людям, когда урожай нужно будет собирать... нет таких опасений", — заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

В правительстве заявили о стабилизации цен на продукты

В правительстве заявили о стабилизации цен на продукты

Также он отметил, что такое стало возможно благодаря ряду правильных мер, принятых правительством, например обновлению пошлины на импортный ввоз сахара и поддержке отечественного сельхозпроизводителя.

"Правильная мера. Здесь я не вижу никаких проблем", — заявил специалист.

Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты за неделю

Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты за неделю

Ранее СМИ предупредили о возможности резкого роста цен на сахар. В этом году сев сахарной свёклы идёт с отставанием из-за погоды, что отсрочит запуск заводов, будет упущен период пикового спроса на продукт со стороны промышленных потребителей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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