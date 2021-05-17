В МИД РФ не видели письма Украины об организации встречи в "нормандском формате"
Замглавы российского дипведомства заявил, что Россия никогда не избегает подобного рода контактов, однако с этой инициативой Киева пока не знакома.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Министерству иностранных дел РФ ничего не известно об украинском письме, в котором якобы изложена просьба организовать встречу глав МИД и советников в "нормандском формате". Об этом заявил журналистам замглавы российского дипведомства Андрей Руденко.
"Я не видел этого письма. Видимо, это надо спросить у [замглавы Администрации Президента РФ Дмитрия] Козака. Мы никогда не уходили от таких контактов", — сказал Руденко.
Информация об этом письме поступила от главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который заявил о необходимости срочно провести встречу политических советников и министров иностранных дел стран в "нормандском формате". С его слов, он направил письма во все страны, которые в него входят.
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А ранее замглавы Администрации Президента России Дмитрий Козак предложил изменить принцип организации встреч "нормандской четвёрки". Он также направил письма всем причастным.
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