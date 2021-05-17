Путин поручил усилить меры безопасности во время проведения матчей ЧЕ-2020 в Петербурге
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. При этом меры безопасности в России должны быть усилены с 2 июня по 12 июля.
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Президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу.
"Ввести с 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", — говорится в указе, опубликованном на сайте правовой информации.
Также в документе говорится об образовании межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности матчей чемпионата.
Напомним, что ЧЕ-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В российской Северной столице будет сыграно семь матчей.
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