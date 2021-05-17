Путин поручил усилить меры безопасности во время проведения матчей ЧЕ-2020 в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

"Ввести с 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", — говорится в указе, опубликованном на сайте правовой информации.

Также в документе говорится об образовании межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности матчей чемпионата.