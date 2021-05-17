В Лондоне принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов
Если внуку королевы причинили много боли и страданий в этой семье, то не стоит использовать свой официальный статус, заявили консультанты резиденции Елизаветы II.
Фото © instagram / sussexroyal
Принцу Гарри и его супруге Меган Маркл настоятельно рекомендовали отказаться от использования своих титулов — герцога и герцогини Сассекских, — в случае если он разочарован своей королевской семьёй. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на консультантов официальной резиденции королевы Елизаветы II. По данным издания, они озвучили такие мысли после очередных критических замечаний Гарри в адрес монаршей семьи и, в частности, его отца принца Чарльза.
"Герцог Сассекский потратил много времени, подчёркивая, что он ничем не отличается от других, и напал на институт, который, по его словам, причинил ему столько боли. Создаётся впечатление, что, если вам так не нравится этот институт, вам не следует иметь и титулы", — отметил источник Times.
Гарри ранее рассказал о взаимоотношениях с родителем, которые строились на аналогичном отношении к Чарльзу со стороны старших в своё время.
"Он относился ко мне так, как относились к нему. В любом случае генетически передаётся много боли и страданий. Разве жизнь состоит не в том, чтобы разорвать круг? Тут никакой вины нет", — поделился Гарри своими мыслями в подкасте Armchair Expert.
"Разрыв слишком серьёзный": Политолог оценил, сможет ли смерть принца Филиппа примирить Гарри с монаршей семьёй
Принц полон решимости "разорвать порочный цикл". Он заявил, что не хотел бы повторения похожей ситуации со своими потомками.
Напомним, что ранее в беседе с телеведущей Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде.
Комментариев: 0