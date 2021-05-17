В Лондоне принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

Принцу Гарри и его супруге Меган Маркл настоятельно рекомендовали отказаться от использования своих титулов — герцога и герцогини Сассекских, — в случае если он разочарован своей королевской семьёй. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на консультантов официальной резиденции королевы Елизаветы II. По данным издания, они озвучили такие мысли после очередных критических замечаний Гарри в адрес монаршей семьи и, в частности, его отца принца Чарльза.

"Герцог Сассекский потратил много времени, подчёркивая, что он ничем не отличается от других, и напал на институт, который, по его словам, причинил ему столько боли. Создаётся впечатление, что, если вам так не нравится этот институт, вам не следует иметь и титулы", — отметил источник Times.

Гарри ранее рассказал о взаимоотношениях с родителем, которые строились на аналогичном отношении к Чарльзу со стороны старших в своё время.

"Он относился ко мне так, как относились к нему. В любом случае генетически передаётся много боли и страданий. Разве жизнь состоит не в том, чтобы разорвать круг? Тут никакой вины нет", — поделился Гарри своими мыслями в подкасте Armchair Expert.