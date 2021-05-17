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Здание Красного Полумесяца в секторе Газа подверглось израильской бомбардировке, есть жертвы

Доха назвала атаку на гуманитарное учреждение вопиющим нарушением международного права, человеческих норм и ценностей.

17 мая, 19:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AIPWAANI5/status/1394371118165762048/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ANI</a></p>

Фото © Twitter / ANI

Отделение Красного Полумесяца Катара в секторе Газа подверглось авиаудару со стороны Израиля. Министерство иностранных дел арабского государства сообщило, что есть погибшие и раненые.

"Нападения на гуманитарные учреждения и средства массовой информации являются вопиющим нарушением международного права, человеческих норм и ценностей", — подчеркнули в МИД.

Катар призвал международное сообщество осудить этот акт и приложить больше усилий для урегулирования конфликта в Газе, чтобы защитить гражданских лиц, журналистов и сотрудников гуманитарных организаций.

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Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более трёх тысяч ракет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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