Здание Красного Полумесяца в секторе Газа подверглось израильской бомбардировке, есть жертвы

Отделение Красного Полумесяца Катара в секторе Газа подверглось авиаудару со стороны Израиля. Министерство иностранных дел арабского государства сообщило, что есть погибшие и раненые.

"Нападения на гуманитарные учреждения и средства массовой информации являются вопиющим нарушением международного права, человеческих норм и ценностей", — подчеркнули в МИД.

Катар призвал международное сообщество осудить этот акт и приложить больше усилий для урегулирования конфликта в Газе, чтобы защитить гражданских лиц, журналистов и сотрудников гуманитарных организаций.