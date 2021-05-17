Солист Мариинского театра получил тяжелейшую травму при падении с электросамоката
По предварительным данным, артист находится в состоянии медикаментозной комы и на аппарате ИВЛ.
Фото © VK / mariinskytheatre
С тяжёлой черепно-мозговой травмой в Санкт-Петербурге был госпитализирован солист балета Мариинского театра Давид Залеев. Об этом сообщает kp.ru с ссылкой на свои источники.
По предварительным данным, артист ударился головой при падении с электросамоката. Его потеряли на месте работы и объявили в розыск, но в итоге обнаружили в больнице в состоянии медикаментозной комы и на аппарате ИВЛ. Несмотря на то что операция по трепанации черепа и удалению гематомы прошла успешно, дальнейших прогнозов врачи пока не дают, утверждает издание.
"Всё очень серьёзно. Сейчас все в театре в шоке. Он сам по себе отличный артист и человек. Срочно ищут замену, Давид выпал из огромного количества спектаклей", — сообщает источник.
Родственники и полиция разыскивают очевидцев и пытаются установить обстоятельства произошедшего. Не исключается и версия, что солиста Мариинского театра могли сбить.
Ранее Лайф писал о ещё одной жертве электросамоката, которая, однако, отделалась куда легче. Жительница Екатеринбурга решила прокатиться на своём "стальном коне" и загремела в больницу со сломанной челюстью.
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