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Солист Мариинского театра получил тяжелейшую травму при падении с электросамоката

По предварительным данным, артист находится в состоянии медикаментозной комы и на аппарате ИВЛ.

17 мая, 19:09
<p>Фото © VK / mariinskytheatre</p>

Фото © VK / mariinskytheatre

С тяжёлой черепно-мозговой травмой в Санкт-Петербурге был госпитализирован солист балета Мариинского театра Давид Залеев. Об этом сообщает kp.ru с ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, артист ударился головой при падении с электросамоката. Его потеряли на месте работы и объявили в розыск, но в итоге обнаружили в больнице в состоянии медикаментозной комы и на аппарате ИВЛ. Несмотря на то что операция по трепанации черепа и удалению гематомы прошла успешно, дальнейших прогнозов врачи пока не дают, утверждает издание.

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"Всё очень серьёзно. Сейчас все в театре в шоке. Он сам по себе отличный артист и человек. Срочно ищут замену, Давид выпал из огромного количества спектаклей", — сообщает источник.

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Родственники и полиция разыскивают очевидцев и пытаются установить обстоятельства произошедшего. Не исключается и версия, что солиста Мариинского театра могли сбить.

Ранее Лайф писал о ещё одной жертве электросамоката, которая, однако, отделалась куда легче. Жительница Екатеринбурга решила прокатиться на своём "стальном коне" и загремела в больницу со сломанной челюстью.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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