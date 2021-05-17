Израиль сообщил о запуске 3350 ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что с 10 мая из сектора Газа по территории еврейского государства выпустили 3350 ракет. В военном ведомстве отметили, что 90% из них было перехвачено системой ПВО "Железный купол".

"На 19:00 понедельника с начала кампании около 3350 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Из них около 500 упали в секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила около 90% из них", — говорится в заявлении.

Согласно последним данным, с израильской стороны погибло не менее десяти человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти шести тысячах раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.