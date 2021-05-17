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Израиль сообщил о запуске 3350 ракет из сектора Газа

Из них 500 снарядов упали в пределах анклава.

17 мая, 19:51
<p>Фото © ТАСС / Heidi Levine / АР</p>

Фото © ТАСС / Heidi Levine / АР

Армия обороны Израиля сообщила, что с 10 мая из сектора Газа по территории еврейского государства выпустили 3350 ракет. В военном ведомстве отметили, что 90% из них было перехвачено системой ПВО "Железный купол".

"На 19:00 понедельника с начала кампании около 3350 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Из них около 500 упали в секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила около 90% из них", — говорится в заявлении.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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