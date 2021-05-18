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Российские сапёры взорвали подземную базу террористов в сирийской Хаме

Площадь внутренних помещений пещеры составляла около 100 квадратных метров.

18 мая, 23:06
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российские и сирийские военные уничтожили в провинции Хама подземные катакомбы террористов с помощью их же боеприпасов, оставленных при отступлении в 2019 году в тайных хранилищах города Кафр-Зайта, сообщил подполковник инженерных служб ВС РФ Антон Тимофеев.

"Схроны с боеприпасами, которые обнаруживаем, свозим в пещеру. Сейчас сирийские сапёры уложат боеприпасы и уничтожим пещеру, чтобы в дальнейшем боевики и незаконные вооружённые формирования не могли её никак использовать", — сказал Тимофеев.

По словам военного, комплекс катакомб боевиков полностью уничтожен. Площадь внутренних помещений пещеры составляла около 100 квадратных метров. В таких катакомбах боевики обычно живут, держат пленных и планируют диверсионные вылазки.

Российские сапёры взорвали пещеру с командным пунктом боевиков в Сирии

Российские сапёры взорвали пещеру с командным пунктом боевиков в Сирии

Напомним, сирийские правительственные войска отбили у незаконных вооружённых формирований город Кафр-Зайта в 2019 году. На сегодняшний день в городе мало жителей. Сирийские сапёры проводят разминирование города, чтобы сюда могли вернуться местные жители. А в Идлибе ранее отразили атаку боевиков на позиции войск Сирии.

Авторы
Юлия Коновалова

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