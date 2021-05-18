Российские сапёры взорвали подземную базу террористов в сирийской Хаме

Российские и сирийские военные уничтожили в провинции Хама подземные катакомбы террористов с помощью их же боеприпасов, оставленных при отступлении в 2019 году в тайных хранилищах города Кафр-Зайта, сообщил подполковник инженерных служб ВС РФ Антон Тимофеев.

"Схроны с боеприпасами, которые обнаруживаем, свозим в пещеру. Сейчас сирийские сапёры уложат боеприпасы и уничтожим пещеру, чтобы в дальнейшем боевики и незаконные вооружённые формирования не могли её никак использовать", — сказал Тимофеев.

По словам военного, комплекс катакомб боевиков полностью уничтожен. Площадь внутренних помещений пещеры составляла около 100 квадратных метров. В таких катакомбах боевики обычно живут, держат пленных и планируют диверсионные вылазки.