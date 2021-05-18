В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

В Рязани 16 мая обнаружили тело прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области 43-летней Светланы Евликовой. О трагедии сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, прокурор покончила жизнь самоубийством. После осмотра места происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Правоохранители пытаются установить точную причину трагедии. По неподтверждённым данным, женщина оставила предсмертную записку, в которой указала на виновных.

Тем временем прокуратура Рязанской области выразила соболезнования в связи с безвременной кончиной сотрудницы. Коллеги написали, что скорбят и помнят. 18 мая прошла церемония прощания с Евликовой. Её похоронили на кладбище недалёко от села Столпцы.