Палестинцы устроили в Нидерландах акцию против участия Израиля в Евровидении

Акция в поддержку Палестины прошла перед концертным залом "Ахой" в Роттердаме, являющимся местом проведения Евровидения. В митинге приняли участие около ста человек. Они требовали отстранить Израиль от конкурса.

"Мы считаем, что нельзя давать такую большую площадку для выступлений оккупанту. А тем более в такой стране, как Нидерланды, которая заботится о соблюдении прав человека и является участником многих международных соглашений", — заявил один из участников акции.

Протестующие заметили, что израильская певица Алене Эден исполняет песню "Освободи меня", "в то время как палестинцы живут под оккупацией". Поэтому демонстранты призвали отстранить Израиль от участия в конкурсе или, по крайне мере, не аплодировать израильской исполнительнице во время выступления.