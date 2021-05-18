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Палестинцы устроили в Нидерландах акцию против участия Израиля в Евровидении

В демонстрации в поддержку Палестины приняли участие около ста человек.

18 мая, 22:19
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Акция в поддержку Палестины прошла перед концертным залом "Ахой" в Роттердаме, являющимся местом проведения Евровидения. В митинге приняли участие около ста человек. Они требовали отстранить Израиль от конкурса.

"Мы считаем, что нельзя давать такую большую площадку для выступлений оккупанту. А тем более в такой стране, как Нидерланды, которая заботится о соблюдении прав человека и является участником многих международных соглашений", — заявил один из участников акции.

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Протестующие заметили, что израильская певица Алене Эден исполняет песню "Освободи меня", "в то время как палестинцы живут под оккупацией". Поэтому демонстранты призвали отстранить Израиль от участия в конкурсе или, по крайне мере, не аплодировать израильской исполнительнице во время выступления.

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются не первую неделю. Политолог не исключил, что конфликт затянется надолго.

Авторы
Юлия Коновалова

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