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Госдеп уточнил дату встречи Лаврова и Блинкена

США ожидают, что переговоры покажут, можно ли достичь стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном.

18 мая, 21:52
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Коллаж © LIFI. Фото © МИД России / Офис президента Украины</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Коллаж © LIFI. Фото © МИД России / Офис президента Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут встречу вечером 19 мая на полях Арктического совета в Рейкьявике. Дату предстоящих переговоров уточнил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером и даст возможность протестировать, можем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", — сказал Прайс РИА "Новости".

Госдеп назвал темы, которые Блинкен поднимет на встрече с Лавровым

Госдеп назвал темы, которые Блинкен поднимет на встрече с Лавровым

Ранее Лайф рассказывал, что Лавров и Блинкен договорились встретиться на полях сессии Арктического совета для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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