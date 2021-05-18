Госдеп уточнил дату встречи Лаврова и Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут встречу вечером 19 мая на полях Арктического совета в Рейкьявике. Дату предстоящих переговоров уточнил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером и даст возможность протестировать, можем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", — сказал Прайс РИА "Новости".