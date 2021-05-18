Госдеп уточнил дату встречи Лаврова и Блинкена
США ожидают, что переговоры покажут, можно ли достичь стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Коллаж © LIFI. Фото © МИД России / Офис президента Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут встречу вечером 19 мая на полях Арктического совета в Рейкьявике. Дату предстоящих переговоров уточнил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером и даст возможность протестировать, можем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", — сказал Прайс РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что Лавров и Блинкен договорились встретиться на полях сессии Арктического совета для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений.
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