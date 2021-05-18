Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв $90 млн выкупа

Группа хакеров DarkSide, взломавшая системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за всё время своей деятельности получила примерно 90 миллионов долларов в качестве выкупа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC.

По данным телеканала, могли быть замечены не все транзакции на счета DarkSide, поэтому цифру в 90 миллионов долларов можно считать условной, на самом деле вирусы-вымогатели принесли хакерам гораздо большую прибыль. За девять месяцев от действий вымогателей пострадали по меньшей мере 47 компаний. Мошенники запрашивали в среднем около 1,9 миллиона долларов за восстановление доступа к системам. Переводы перечислялись злоумышленникам в биткоинах.