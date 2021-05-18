Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв $90 млн выкупа

За девять месяцев от действий вымогателей пострадало около 47 организаций.

18 мая, 21:20
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Группа хакеров DarkSide, взломавшая системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за всё время своей деятельности получила примерно 90 миллионов долларов в качестве выкупа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC.

По данным телеканала, могли быть замечены не все транзакции на счета DarkSide, поэтому цифру в 90 миллионов долларов можно считать условной, на самом деле вирусы-вымогатели принесли хакерам гораздо большую прибыль. За девять месяцев от действий вымогателей пострадали по меньшей мере 47 компаний. Мошенники запрашивали в среднем около 1,9 миллиона долларов за восстановление доступа к системам. Переводы перечислялись злоумышленникам в биткоинах.

Байден не считает, что Россия причастна к кибератаке на компанию Colonial Pipeline

Байден не считает, что Россия причастна к кибератаке на компанию Colonial Pipeline

Ранее Лайф писал о том, что поставщики топлива вновь сообщили о проблемах у компании Colonial Pipeline.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1