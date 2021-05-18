Поставщики топлива вновь сообщили о проблемах у компании Colonial Pipeline
Причём неполадки коснулись лишь системы работы с заказчиками, но не самого трубопровода, который доставляет топливо.
Фото © ТАСС / AP Photo / Chris Carlson
Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline, которая ранее подверглась хакерской атаке, вновь работает с перебоями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на поставщиков топлива.
По данным агентства, система, позволяющая клиентам контролировать партии топлива, недоступна с утра вторника, 18 мая. Из-за сбоя клиенты не могут получить доступ к бронированию, изменению и отслеживанию поставок. На это время они перешли на резервную систему под названием Transport 4. Однако сбой не повлиял на сам трубопровод, который в течение дня функционирует как обычно.
В самой компании изданию подтвердили, что их клиенты действительно "столкнулись с неполадками, которые отражаются на их возможности работать с системой и корректировать заявки". Ведутся работы по устранению сбоя.
Лайф ранее сообщал, что атака на топливную компанию Colonial Pipeline была совершена при помощи вируса-вымогателя. Он поразил компьютерную сеть компании, из-за чего её трубопровод оказался заблокирован на неделю. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов (включая бензин, мазут, керосин), потребляемых на Восточном побережье США.
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