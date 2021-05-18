Поставщики топлива вновь сообщили о проблемах у компании Colonial Pipeline

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline, которая ранее подверглась хакерской атаке, вновь работает с перебоями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на поставщиков топлива.

По данным агентства, система, позволяющая клиентам контролировать партии топлива, недоступна с утра вторника, 18 мая. Из-за сбоя клиенты не могут получить доступ к бронированию, изменению и отслеживанию поставок. На это время они перешли на резервную систему под названием Transport 4. Однако сбой не повлиял на сам трубопровод, который в течение дня функционирует как обычно.

В самой компании изданию подтвердили, что их клиенты действительно "столкнулись с неполадками, которые отражаются на их возможности работать с системой и корректировать заявки". Ведутся работы по устранению сбоя.