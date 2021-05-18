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На ходу нащупала педаль тормоза: в Челябинске пассажирка чудом спасла себя и водителя, у которого случился приступ

В итоге притормозившая машина врезалась в следовавший впереди грузовик, водителя легковушки госпитализировали, других пострадавших не было.

18 мая, 17:18

Фото © LIFE

В Челябинске пассажирка чудом спасла себя и водителя, у которого случился приступ. Видео © LIFE

Из-за аномальной жары в Челябинске на оживлённой трассе произошла авария. По данным источника Лайфа, у пожилого водителя во время движения случился эпилептический припадок. От серьёзного столкновения всех спасла его жена, сидевшая на пассажирском месте, — женщина чудом нащупала педаль тормоза и попыталась остановить авто.

В итоге притормозившая легковушка врезалась в ехавший впереди грузовик, однако, кроме водителя легковушки, никто не пострадал (мужчину после приступа госпитализировали). Пассажирка утверждает, что знала о заболевании мужа, но отмечает, что он давно водит машину.

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В местном управлении ГИБДД в свою очередь напомнили, что водителям не стоит управлять авто в болезненном или утомлённом состоянии. На их внимательность влияют также и погодные условия. Так, накануне синоптики прогнозировали, что воздух в городе за день 18 мая прогреется до +30 градусов.

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Ранее Лайф писал о столкновении трамвая и внедорожника в Самаре, в результате которого последний перевернулся и снёс фонарный столб. По словам очевидцев аварии, в салоне машины находился только водитель.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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