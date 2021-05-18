На ходу нащупала педаль тормоза: в Челябинске пассажирка чудом спасла себя и водителя, у которого случился приступ

В итоге притормозившая машина врезалась в следовавший впереди грузовик, водителя легковушки госпитализировали, других пострадавших не было.