Псаки: Мировому сообществу решать, совершают ли Израиль и Палестина военные преступления
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американские власти концентрируют внимание на том, чтобы положить конец этому конфликту.
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Мировое сообщество должно принимать решение о том, нужно ли проводить расследование возможных военных преступлений израильтян и палестинцев в ходе нынешнего обострения конфликта. Такое заявление сделала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она также отметила, что долгом Штатов является сконцентрировать своё внимание на скорейшем завершении этого противостояния.
"Я бы сказала, что наша (Соединённых Штатов. — Прим. Лайфа) цель заключается сейчас в том, чтобы положить конец текущему конфликту. На этом мы (американские власти. — Прим. Лайфа) концентрируем внимание", — отметила Псаки.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа. А в МИД РФ сообщили, что Москва решительно осуждает проявление насилия в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине.
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