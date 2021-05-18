Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Псаки: Мировому сообществу решать, совершают ли Израиль и Палестина военные преступления

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американские власти концентрируют внимание на том, чтобы положить конец этому конфликту.

18 мая, 17:03
<p>Фото © Anna Moneymaker / Getty Images</p>

Фото © Anna Moneymaker / Getty Images

Мировое сообщество должно принимать решение о том, нужно ли проводить расследование возможных военных преступлений израильтян и палестинцев в ходе нынешнего обострения конфликта. Такое заявление сделала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей в секторе Газа

Байден призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей в секторе Газа

Она также отметила, что долгом Штатов является сконцентрировать своё внимание на скорейшем завершении этого противостояния.

"Я бы сказала, что наша (Соединённых Штатов. — Прим. Лайфа) цель заключается сейчас в том, чтобы положить конец текущему конфликту. На этом мы (американские власти. — Прим. Лайфа) концентрируем внимание", — отметила Псаки.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа. А в МИД РФ сообщили, что Москва решительно осуждает проявление насилия в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1