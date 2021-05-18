Псаки: Мировому сообществу решать, совершают ли Израиль и Палестина военные преступления

Мировое сообщество должно принимать решение о том, нужно ли проводить расследование возможных военных преступлений израильтян и палестинцев в ходе нынешнего обострения конфликта. Такое заявление сделала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также отметила, что долгом Штатов является сконцентрировать своё внимание на скорейшем завершении этого противостояния.

"Я бы сказала, что наша (Соединённых Штатов. — Прим. Лайфа) цель заключается сейчас в том, чтобы положить конец текущему конфликту. На этом мы (американские власти. — Прим. Лайфа) концентрируем внимание", — отметила Псаки.