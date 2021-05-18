"У нас наступит другая жизнь": Глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии

Сроки окончания пандемии коронавируса можно озвучивать, исходя из статистических данных. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru. По её словам, если большинству граждан удастся как можно раньше привиться от CoVID-19, то "у нас наступит другая жизнь".

Главный санитарный врач страны отметила, что в России должно быть не меньше 60% вакцинированных, чтобы приблизиться к окончанию пандемии коронавируса. Она также выразила надежду на желание россиян сохранить здоровье и проявить заботу о себе.

"У нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень", — поделилась прогнозами Попова.

Она напомнила, что в прошлом году впервые в истории России от гриппа привились 60% населения. В результате этого "удалось отвести одну беду".