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"У нас наступит другая жизнь": Глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии

При этом для победы над коронавирусом в стране должно быть не меньше 60% вакцинированных, заявила Анна Попова.

18 мая, 17:00
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сроки окончания пандемии коронавируса можно озвучивать, исходя из статистических данных. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru. По её словам, если большинству граждан удастся как можно раньше привиться от CoVID-19, то "у нас наступит другая жизнь".

Главный санитарный врач страны отметила, что в России должно быть не меньше 60% вакцинированных, чтобы приблизиться к окончанию пандемии коронавируса. Она также выразила надежду на желание россиян сохранить здоровье и проявить заботу о себе.

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"У нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень", — поделилась прогнозами Попова.

Она напомнила, что в прошлом году впервые в истории России от гриппа привились 60% населения. В результате этого "удалось отвести одну беду".

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Ранее в Роспотребнадзоре оценили безопасность отпуска в Европе для привитых граждан. Для этой категории отдых будет таким же безопасным, как и нахождение в России. Эксперт советовал ехать в те страны, "где привитых 60–70%".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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