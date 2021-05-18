Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

За несколько дней до происшествия, в результате которого Давид Залеев оказался в реанимации, в Петербурге утвердили новые правила эксплуатации электросамокатов. Власти города пытаются действовать на опережение. В этом году Москву, Петербург и другие крупные города России охватила эпидемия кикшеринга (кратковременной аренды средств индивидуальной мобильности).

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Формально арендовать электросамокат может только пользователь, чей возраст составляет не менее 18 лет, однако по факту кикшеринговые компании никак не проверяют возраст клиента, он сам заполняет данные в регистрационной форме, и предоставлять документы, подтверждающие возраст, не требуется.

В сервисе кикшеринга Whoosh ограничивают скорость движения электросамокатов в местах скопления людей. В парке Горького в Москве и на Невском проспекте в Петербурге двигаться быстрее 15 км/ч не получится. При этом представители компании отмечают, что причиной аварии, в которой пострадал Давид, стала не техника.

Шеринговые самокаты имеют системное ограничение скорости — быстрее 25 км/ч на них ехать не получится. Это так с первого дня работы сервиса. Кажется, в случае, о котором идёт речь, всё-таки решающими факторами были этанол и скорость 50 км/ч Юлия Камойлик Пресс-секретарь Whoosh

Цены на аренду тоже, мягко говоря, доступные. За старт с пользователя попросят 50–60 рублей, затем будет списываться 5–10 рублей за каждую минуту поездки. То есть путешествие продолжительностью 10 минут обойдётся не более чем в 150 рублей. За час проката придётся отдать 350–650 рублей. Теоретически кикшеринговые компании контролируют скорость передвижения самоката и могут наказывать "экстремалов", на практике компании кикшеринга сквозь пальцы смотрят на поведение пилотов электросамокатов и, даже если заблокируют аккаунт особо рьяного лихача, препятствовать его повторной регистрации никак не могут, достаточно завести вторую SIM-карту или попросить друга зарегистрировать ещё один аккаунт — и самокаты снова в полном распоряжении гонщика.

О том, что электросамокаты становятся проблемой, в ГИБДД уже говорили. С 2017 года электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и прочие подобные устройства пытаются заставить двигаться по тротуарам и дорогам общего пользования с соблюдением хоть каких-то правил.

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В августе 2020 года Минтранс РФ отправил на доработку очередной проект нормативно-правового акта, который должен был регламентировать правила пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Ещё одна попытка вписать электросамокаты в рамки существующего законодательства была предпринята Минтрансом в феврале 2021 года, однако и новая версия правил эксплуатации мобильного транспорта до сих пор не действует. Нет единых характеристик, классифицирующих электротранспорт по мощности и габаритам, нет определённых ограничений на эксплуатацию СИМ, и, как результат, нет никаких гарантий безопасности как для пешеходов, так и для водителей микромобильного электротранспорта.

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Как отмечал в беседе с Лайфом начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, полковник полиции РФ Дмитрий Митрошин, использование средств индивидуальной мобильности на дорогах общего пользования теоретически уже запрещено. Однако фактически жители крупных городов страны ежедневно видят на улицах и шоссе людей на самокатах, перемещающихся на огромной скорости.

Что касается Петербурга, в котором и случилась трагедия с солистом Мариинки, то он буквально охвачен эпидемией опасного вождения. Помимо случая с Давидом несколько дней назад группа молодчиков на кикшеринговых самокатах прямо на Невском проспекте избила пешехода, сделавшего им замечание за опасное вождение на тротуаре. Там же, в Северной столице, и также несколько дней назад автомобилист не заметил двоих пассажиров одного электросамоката и сбил их. К счастью, в этом случае обошлось без серьёзных травм.

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В настоящее время Минтранс предлагает законодательно ограничить скорость движения электросамокатов до 25 км/час. Однако власти Петербурга уже выпустили постановление, которое ограничивает скорость движения самокатов до 15 км/час. Впрочем, эти постановления и проектируемые правила физически не способны влиять на поведение водителей мобильного транспорта. А программных средств ограничения скорости пока, по словам представителей кикшеринговых компаний, не существует. В частности, Urent (сдаёт самокаты в прокат более чем в 20 городах России) рекомендует пользователям не превышать скорость, но ограничить её не может. Программное обеспечение, которое должно быть установлено на электросамокаты для ограничения скорости, пока только тестируется.

Ответы представителей кикшеринга максимально расплывчатые: "Мы стараемся", "Особо отпетых блокируем" и так далее. Пока не существует реальных законов и ограничений, пресс-секретарям и пиарщикам Urent, Whoosh, Red Line, "Молнии" и других сервисов шеринга легко оправдывать любые происшествия с электросамокатами и их водителями общими фразами. Однако компании уже предпринимают и конкретные действия по ограничению скорости в местах наибольшего скопления пешеходов.

Мы поддерживаем ограничение движения на улицах с высоким трафиком. Мы уже внедрили зону сниженной скорости на Невском в десять километров в час. Мы считаем, что оптимальная скорость передвижения по городу на электросамокатах — 20 км/ч, и планируем сделать такое ограничение на наших самокатах, но другие игроки кикшеринга пока не поддерживают нас Urent Официальный представитель

Тот же сервис Urent только вчера заявил о том, что инвестирует 100 млн рублей в обучение клиентов правилам вождения электросамокатов, однако, по сути, эти правила в первую очередь касаются не поведения на тротуарах и дорогах общего пользования (где электросамокаты вообще не имеют права находиться), а сохранения самих электросамокатов компании. В компании сообщили, что в ближайшее время наймут тысячу консультантов по всей стране для того, чтобы те могли объяснять пользователям, как безопасно перемещаться на электросамокатах. Но, если вчитаться в релиз, речь идёт скорее не о консультантах, а о техническом персонале, который будет обслуживать электросамокаты и по совместительству кое-что советовать клиентам сервиса.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что одними правилами ситуацию с электросамокатами не исправить. Необходимо комплексно развивать культуру вождения на российских дорогах, а теперь и на тротуарах.

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Артист Мариинского театра мог точно так же неудачно упасть на коньках, упасть с велосипеда, упасть с лестницы. Это несчастный случай. Но проблема упирается в другое. Можно прописать любые нормы и правила, такие попытки Минтранс предпринимал. Например, предложил ограничить скорость до 25 км/ч. Но кто будет контролировать скорость передвижения на тротуарах? У нас нет такой службы. ГАИ этого делать не будет, это не её дело. Нет такой службы, значит, тогда её надо создавать и финансировать. И как это будет выглядеть? Стоит человек с прибором и ждёт, когда мимо него проскочит любитель высокой скорости? А потом он, расталкивая всех, должен его догнать. Это нереально абсолютно. Всё это будут декларативные пожелания, эти нормы не будут работать. Это же не водитель на дороге. Его остановил инспектор, предъявил претензии к его стилю езды и назвал, какой пункт ПДД он нарушил и статью КоАП Вячеслав Лысаков Депутат Государственной думы РФ