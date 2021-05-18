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Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от ковида

РФ заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с пандемией, подчеркнул глава государства.

18 мая, 08:13

Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от ковида. Видео © LIFE

В России в скором времени будет запущена в гражданский оборот четвёртая вакцина от коронавируса. Об этом в ходе церемонии по приёму верительных грамот иностранных послов заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвёртая", — сказал Путин.

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Напомним, 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ была подана заявка на регистрацию вакцины "Спутник лайт", являющейся аналогом первого компонента препарата "Спутник V". В начале мая вакцина была официально зарегистрирована в России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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