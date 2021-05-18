Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от ковида
РФ заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с пандемией, подчеркнул глава государства.
Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от ковида. Видео © LIFE
В России в скором времени будет запущена в гражданский оборот четвёртая вакцина от коронавируса. Об этом в ходе церемонии по приёму верительных грамот иностранных послов заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвёртая", — сказал Путин.
Напомним, 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ была подана заявка на регистрацию вакцины "Спутник лайт", являющейся аналогом первого компонента препарата "Спутник V". В начале мая вакцина была официально зарегистрирована в России.
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