Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от ковида. Видео © LIFE

В России в скором времени будет запущена в гражданский оборот четвёртая вакцина от коронавируса. Об этом в ходе церемонии по приёму верительных грамот иностранных послов заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвёртая", — сказал Путин.