Врач рассказала, какие продукты опасно запивать горячим чаем

Напитки горячее 37 градусов пить опасно в сочетании с рядом продуктов, в том числе из-за опасности ожога слизистой. Плюс ко всему, при высокой температуре тот же любимый многими чай способен испортить вкус некоторых продуктов, предупредила в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог-диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

"Танины, которые есть, например, в чае, обладают дубящими свойствами, и многие продукты будут иметь неприятный вкус в сочетании с горячим чаем. Кроме того, если жирные продукты запивать горячим чаем выше температуры тела, то потом большое количества жира, которое таким образом попадёт в организм, может оказывать негативное действие", — уточнила Ирина Бережная.

Чай также опасен и со спиртными напитками, с которыми вообще не рекомендуется сочетать горячее питьё. Когда алкоголь очень крепкий, чистый этанол попадает на слизистые и приводит к ожогу. Также горячие напитки способствуют быстрому всасыванию алкоголя в кровь, в результате увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения — прежде всего на печень.