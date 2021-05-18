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Врач рассказала, какие продукты опасно запивать горячим чаем

Такое сочетание может обернуться ожогом и интоксикацией организма.

18 мая, 04:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Напитки горячее 37 градусов пить опасно в сочетании с рядом продуктов, в том числе из-за опасности ожога слизистой. Плюс ко всему, при высокой температуре тот же любимый многими чай способен испортить вкус некоторых продуктов, предупредила в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог-диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

"Танины, которые есть, например, в чае, обладают дубящими свойствами, и многие продукты будут иметь неприятный вкус в сочетании с горячим чаем. Кроме того, если жирные продукты запивать горячим чаем выше температуры тела, то потом большое количества жира, которое таким образом попадёт в организм, может оказывать негативное действие", — уточнила Ирина Бережная.

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Чай также опасен и со спиртными напитками, с которыми вообще не рекомендуется сочетать горячее питьё. Когда алкоголь очень крепкий, чистый этанол попадает на слизистые и приводит к ожогу. Также горячие напитки способствуют быстрому всасыванию алкоголя в кровь, в результате увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения — прежде всего на печень.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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