Российские банки в апреле поставили рекорд по выдаче кредитов, в том числе за счёт роста лояльности к клиентам. Доля одобрения заявок достигла максимума с лета 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Уровень одобрения заявок на кредиты в банках в апреле текущего года — 37,1%, что составляет максимум с июня 2019 года. Наиболее заметный прирост доли одобрения заявок наблюдался в автокредитовании. В то же время уровень выдачи ипотеки снижается: в апреле было одобрено 62,5% заявок на такие ссуды.

По мнению экспертов, рост одобрения кредитов связан с тем, что у банков вырос аппетит к риску на фоне стабилизации экономики, поэтому они существенно смягчили требования к клиентам.