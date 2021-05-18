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В Раде разоблачили планы США втянуть Россию в большую войну с Украиной и Европой

Нардеп полагает, что Киеву в этой схеме отведена роль провокатора.

18 мая, 03:11
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<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Возбуждение дела в отношении украинского политика Виктора Медведчука — это часть плана по развязыванию большой войны в Европе, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в "Фейсбуке".

Кузьмин отметил, что оппозиционер борется за достижение мира на Украине, что противоречит истинным целям официального Киева.

"Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведёт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу", — написал депутат.

Украина постоянно "выклянчивает" в Европе военную помощь и деньги именно для этих целей, считает нардеп. Инициатором и спонсором войны является американо-британский союз, который отвёл Украине роль провокатора. При этом Кузьмин уверен, что Запад воевать с Россией, ядерной державой, не будет. Эта роль отведена Киеву, а Европа неминуемо окажется втянутой в этот конфликт, заключил депутат.

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Ранее Лайф писал о том, что в Кремле отреагировали на предложения Киева об обмене Медведчука.

Авторы
Юлия Коновалова

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