Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи проведут церемонию открытия нового ядерного объекта

Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая вместе с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи примут участие в церемонии начала строительства нового российско-китайского ядерного проекта. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики", — сообщает китайский МИД.

Детали строительства и наименование ядерного объекта не приводятся.