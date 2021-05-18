Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи проведут церемонию открытия нового ядерного объекта
О каком проекте идёт речь, не уточняется.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая вместе с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи примут участие в церемонии начала строительства нового российско-китайского ядерного проекта. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики", — сообщает китайский МИД.
Детали строительства и наименование ядерного объекта не приводятся.
Ранее Лайф писал о том, что Байден раскрыл детали беседы с Си Цзиньпином и сравнил его с Путиным.
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