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Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи проведут церемонию открытия нового ядерного объекта

О каком проекте идёт речь, не уточняется.

18 мая, 02:27
<p>Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая вместе с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи примут участие в церемонии начала строительства нового российско-китайского ядерного проекта. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики", сообщает китайский МИД.

Детали строительства и наименование ядерного объекта не приводятся.

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Ранее Лайф писал о том, что Байден раскрыл детали беседы с Си Цзиньпином и сравнил его с Путиным.

Авторы
Юлия Коновалова

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