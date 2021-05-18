"Любимое мороженое Путина" обрело бешеную популярность в Китае

Мороженое из России обрело бешеную популярность в Китае после того, как президент РФ Владимир Путин привёз любимое лакомство председателю КНР Си Цзиньпину. Бренд изготовителя не назывался, но в Поднебесной его вычислили, рассказал РИА "Новости" гендиректор "Кореновского молочно-консервного комбината" Игорь Московцев.

"Мы мороженым занимаемся с 2011 года, ещё молодые производители на этом рынке. Но бренд "любимое мороженое Путина" использовали за нас", — сказал Московцев, отметив, что и сам не знал, какое мороженое в коробке, которую президент РФ дарил Си Цзиньпину в 2016 и 2019 году.

Впоследствии в Шанхае даже появилась подделка с этикеткой "любимое мороженое Путина", но вскоре продажу контрафакта удалось остановить. При этом подаренное китайским партнёрам мороженое так понравилось Си Цзиньпину и другим высшим лицам в КНР, что приехавшая вскоре делегация, к удивлению российской стороны, просила краевую администрацию показать им не что иное, как молочный комбинат.

"Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную; осмотрели наше производство, спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили", — поделился воспоминаниями Московцев.