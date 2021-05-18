"Газель" разворотило: Лайф публикует видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
От удара фургон и легковой автомобиль разбросало по разные стороны трассы.
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места столкновения легкового автомобиля с "газелью" в Ачинском районе Красноярского края, в результате которого погибло пять человек. На кадрах видно, что после удара кузов фургона буквально разворотило.
"Газель" и легковой автомобиль разбросало по разные стороны дороги. Трасса усеяна обломками. Легковушка превратилась в груду металла. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
А в Москве ранее в ДТП с машиной такси разбился известный священнослужитель Симеон Аветисян. Такси, в котором находился протодиакон с супругой, на полном ходу врезалось в стоявшую на дороге "газель".
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