В США оценили вероятность покупки Гренландии
Предыдущий американский лидер Дональд Трамп выдвигал такую идею.
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Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не рассматривает возможность приобретения Гренландии Соединёнными Штатами. Об этом заявил в интервью датскому телевидению госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, сейчас Вашингтон в рамках сотрудничества с Данией поддерживает связи с островной территорией.
"Я сосредоточен на том, чтобы смотреть вперёд. И короткий ответ: нет", — ответил госсекретарь США о возможности покупки острова.
Как уже сообщал Лайф, Трамп предлагал Дании продать Штатам Гренландию. Однако Дания отказала в сделке.
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