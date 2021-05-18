В США оценили вероятность покупки Гренландии

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не рассматривает возможность приобретения Гренландии Соединёнными Штатами. Об этом заявил в интервью датскому телевидению госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, сейчас Вашингтон в рамках сотрудничества с Данией поддерживает связи с островной территорией.

"Я сосредоточен на том, чтобы смотреть вперёд. И короткий ответ: нет", — ответил госсекретарь США о возможности покупки острова.