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В США оценили вероятность покупки Гренландии

Предыдущий американский лидер Дональд Трамп выдвигал такую идею.

18 мая, 01:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не рассматривает возможность приобретения Гренландии Соединёнными Штатами. Об этом заявил в интервью датскому телевидению госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, сейчас Вашингтон в рамках сотрудничества с Данией поддерживает связи с островной территорией.

"Я сосредоточен на том, чтобы смотреть вперёд. И короткий ответ: нет", — ответил госсекретарь США о возможности покупки острова.

Как уже сообщал Лайф, Трамп предлагал Дании продать Штатам Гренландию. Однако Дания отказала в сделке.

Авторы
Юлия Коновалова

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