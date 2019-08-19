Трамп подтвердил, что интересовался возможностью покупки Гренландии

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в штате Нью-Джерси заявил, что действительно рассматривал с советниками вопрос о покупке Гренландии.

Идея была упомянута, и я тогда сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно, — заявил американский лидер.

По словам главы Белого дома, данная инициатива не является приоритетной для Штатов.

Ранее издание The Wall Streat Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп интересуется вопросом покупки Гренландии. Советник главы Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил интерес Трампа в этом вопросе. При этом в МИД Гренландии заявили, что открыты для вопросов относительно торговли с островом.

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