Советник Трампа подтвердил его интерес к покупке Гренландии

Он также напомнил, что когда-то 33-й президент США Гарри Трумэн тоже хотел купить остров.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил, что президент США Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения Соединёнными Штатами Гренландии. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News

— Я не хочу сейчас выступать с прогнозами. Я просто отмечаю, что президент, который кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии, — подчеркнул Кадлоу.

Он также напомнил, что когда-то 33-й президент США Гарри Трумэн тоже хотел купить Гренландию. Кадлоу подчеркнул, что остров имеет стратегическое значение, так как там много минеральных ресурсов.

Гренландия входит в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила об идее президента США Дональда Трампа купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия Штатов в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова не оценили. В МИД Гренландии заявили, что готовы к сотрудничеству, но не к продаже. Позже эксперт рассчитал стоимость острова.