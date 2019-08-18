Советник Трампа подтвердил его интерес к покупке Гренландии

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил, что президент США Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения Соединёнными Штатами Гренландии. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News
— Я не хочу сейчас выступать с прогнозами. Я просто отмечаю, что президент, который кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии, — подчеркнул Кадлоу.
Он также напомнил, что когда-то 33-й президент США Гарри Трумэн тоже хотел купить Гренландию. Кадлоу подчеркнул, что остров имеет стратегическое значение, так как там много минеральных ресурсов.
Гренландия входит в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.
Напомним, ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила об идее президента США Дональда Трампа купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия Штатов в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова не оценили. В МИД Гренландии заявили, что готовы к сотрудничеству, но не к продаже. Позже эксперт рассчитал стоимость острова.
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