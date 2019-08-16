Эксперт рассчитал стоимость Гренландии

Остров располагает залежами золота, нефти, платины, редкоземельных металлов и урана.

Остров Гренландия может стоить до 10 триллионов долларов, заявил РИА "Новости" профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

— Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка 5 миллионов долларов за квадратный километр, Гренландия перестаёт уступать по ценности Клондайку (регион на северо-западе Канады. — Прим. Лайфа), и цена сделки может достигнуть 10 триллионов долларов, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность, — заявил специалист агентству.

Говоря о сумме в 100 миллионов долларов, которую после Второй мировой президент США Гарри Трумэн предлагал Дании за Гренландию, Ордов сказал, что с учётом инфляции на сегодняшний день она составила бы около полутора миллиардов долларов, то есть лишь 0,008% ВВП Соединённых Штатов.

Коллега профессора по университету доцент кафедры экономики Александр Тимофеев пояснил, что автономная территория Дании располагает залежами золота, нефти, платины, редкоземельных металлов и урана. При этом, по его словам, на темпах разработки природных залежей может сказаться численность населения острова, так как рождаемость перекрывают отрицательная миграция из Гренландии и число умерших.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила об идее президента США Дональда Трампа купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия Штатов в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова не оценили. В МИД Гренландии заявили, что готовы к сотрудничеству, но не к продаже.