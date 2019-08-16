МИД Гренландии отреагировал на идею Трампа о покупке острова

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Фото © Flickr/helen@littlethorpe

В МИД Гренландии, комментируя интерес президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к покупке острова, заявили, что готовы к сотрудничеству, но не к продаже.

Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лёд, запасы рыбы, морепродукты, возобновляемая энергия — это перспективное направление для развития приключенческого туризма. Мы открыты для сотрудничества, не для продажи, — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства острова, который является автономной территорией Дании.

Ранее Трамп изъявил желание купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия США в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова Штатами не оценили.

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