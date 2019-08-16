МИД Гренландии отреагировал на идею Трампа о покупке острова

В МИД Гренландии, комментируя интерес президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к покупке острова, заявили, что готовы к сотрудничеству, но не к продаже.

— Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лёд, запасы рыбы, морепродукты, возобновляемая энергия — это перспективное направление для развития приключенческого туризма. Мы открыты для сотрудничества, не для продажи, — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства острова, который является автономной территорией Дании.

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale❄️🗻🐳🦐🇬🇱 learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC — Greenland MFA 🇬🇱 (@GreenlandMFA) August 16, 2019

Ранее Трамп изъявил желание купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия США в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова Штатами не оценили.