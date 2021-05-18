Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Японии
Транспортное средство врезалось в столб линии электропередачи.
Десятки человек пострадали в результате страшного ДТП с рейсовым автобусом в японском городе Китакюсю (префектура Фукуока). Об этом сообщило японское общественное телевидение со ссылкой на полицию.
18日午前7時半すぎ、北九州市で路線バスが電柱に衝突し、乗客20人近くが病院に搬送されたということです。https://t.co/GEBLfLlaVG#nhk_video pic.twitter.com/64sU8CoqSb— NHKニュース (@nhk_news) May 18, 2021
Согласно предварительной версии, рейсовый автобус врезался в столб линии электропередачи. После происшествия около 20 человек доставлены в больницу.
Ранее Лайф писал о двух трамваях, которые столкнулись друг с другом в Казани. В результате оба транспортных средства сошли с рельсов и парализовали движение.
Комментариев: 0