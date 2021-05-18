Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Японии

Десятки человек пострадали в результате страшного ДТП с рейсовым автобусом в японском городе Китакюсю (префектура Фукуока). Об этом сообщило японское общественное телевидение со ссылкой на полицию.

Согласно предварительной версии, рейсовый автобус врезался в столб линии электропередачи. После происшествия около 20 человек доставлены в больницу.