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Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Японии

Транспортное средство врезалось в столб линии электропередачи.

18 мая, 00:40

Десятки человек пострадали в результате страшного ДТП с рейсовым автобусом в японском городе Китакюсю (префектура Фукуока). Об этом сообщило японское общественное телевидение со ссылкой на полицию.

Согласно предварительной версии, рейсовый автобус врезался в столб линии электропередачи. После происшествия около 20 человек доставлены в больницу.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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