"Пахнет дурным водевилем": Пушков высмеял "невероятные" версии взрывов в Чехии

"В Праге возникают всё более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Всё это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему — не в политике, а в плохом театре", — высказался Пушков.