"Пахнет дурным водевилем": Пушков высмеял "невероятные" версии взрывов в Чехии
По мнению парламентария, чешские спецслужбы продолжают выдвигать новые "сценарии" развития событий во Врбетице, которым место в плохом театре.
Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Сенатор Алексей Пушков высмеял новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов в чешском Врбетице и усомнился в серьёзности озвученной версии. Свою точку зрения парламентарий изложил в "Твиттере".
"В Праге возникают всё более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Всё это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему — не в политике, а в плохом театре", — высказался Пушков.
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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, российские спецслужбы могут быть причастны к данному инциденту. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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